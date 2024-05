A saga "O Senhor dos Anéis" regressa ao grande ecrã em 2026.

Um novo filme focado na personagem Gollum terá como realizador e protagonista Andy Serkis, revelou esta quinta-feira David Zaslav, presidente executivo na Warner Bros. Discovery, e um comunicado oficial que destaca a presença como produtores da mesma equipa das trilogias "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit": o realizador Peter Jackson e as argumentistas Fran Walsh e Philippa Boyens.

Aos investidores durante a apresentação dos resultados trimestrais da empresa, Zaslav disse que o trio "vai estar envolvido em cada etapa" do novo filme, que "explorará histórias ainda por contar" e está numa fase muito inicial do desenvolvimento do argumento com Walsh, Boyens, Phoebe Gittins (filha de Boyens) e Arty Papageorgiou.

Este quarteto é o mesmo de "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ["O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim", em tradução livre], um filme anime que chegará ao grande ecrã a 12 de dezembro deste ano e segue a estética da trilogia para contar uma história que decorre dois séculos antes "O Hobbit".

Posteriormente às declarações de Zaslav, o comunicado oficial da Warner Bros. anunciava que o título de trabalho do novo projeto é “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” ["O Senhor dos Anéis: Caça a Gollum", em tradução literal], com Andy Serkis a regressar como a icónica personagem e realizador.

“Simmmmm, Precious. Chegou mais uma vez a altura de me aventurar no desconhecido com os meus queridos amigos, os extraordinários e incomparáveis ​​guardiões da Terra Média Peter, Fran e Philippa”, diz Serkis no comunicado.

Foi em fevereiro de 2023 que foi anunciado que os estúdios Warner Bros. e New Line assinaram um contrato para fazer "vários" filmes com a Embracer Group AB, proprietária dos direitos de autor das obras de J. R. R Tolkien.

A primeira trilogia "O Senhor dos Anéis" arrecadou quase três mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais entre 2001 e 2003, o que foi igualado pela trilogia "The Hobbit" entre 2012 e 2014.