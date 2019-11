Houve também, pela única vez nas categorias de interpretação, um empate exato de votos. Em 1969, Barbra Streisand e Katharine Hepburn ganharam ambas o Óscar de Melhor Actriz, respectivamente por «Funny Girl – Uma Rapariga Endiabrada» e «Um Leão no Inverno», ao receberem precisamente o mesmo número de votos.

A categoria existe desde a primeira cerimónia, em 1929, mas nos primeiros dois anos consagrava o trabalho de uma atriz por todos os filmes que fizera no respetivo ano.

Logo na terceira cerimónia, a regra mudou, com apenas um dos filmes a ser citado no prémio final embora com mais que uma película a surgir nos boletins de voto.

Finalmente, a partir da quarta cerimónia, em 1931, instaurou-se o atual sistema de que é a interpretação num determinado filme de cada atriz que é alvo de nomeação.

Até à oitava cerimónia, em 1936, o galardão destinava-se a todas as atrizes mas a partir da nona cerimónia, em 1937, a categoria dividiu-se em Atriz Principal e Atriz Secundária, o que se mantém até hoje.

Meryl Streep é a mais nomeada ao Óscar de Melhor Atriz, com 17 nomeações (a que se somam outras quatro de Atriz Secundária).

Kate Winslet é a intérprete que continuamente mais recordes bate a cada nomeação aos Óscares que recebe: aos 22 anos foi a atriz mais jovem a receber duas nomeações, sendo-o posteriormente a receber três, quatro, cinco e seis, aos 33 anos, por «O Leitor», pelo qual conquistou finalmente a estatueta dourada.

Até à data, Jessica Tandy foi a mais idosa vencedora do Óscar de Melhor Atriz, ganhando aos 80 anos por «Miss Daisy», e Marlee Matlin foi a mais jovem de todas, conquistando aos 21 anos a estatueta dourada por «Filhos de Um Deus Menor».

