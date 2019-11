A Pixar é a recordista de vitórias nesta categoria, com nove Óscares decorrentes de 11 nomeações. A DreamWorks conseguiu 11 nomeações mas tem apenas duas vitórias (ou uma e meia, tendo em conta que «Wallace e Gromit: A Maldição do Coelhomem» foi produzido com a Aardman). Por sua vez, a Disney conta com três estatuetas, correspondentes a 10 nomeações. Andrew Stanton, Brad Bird, Pete Docter e Lee Unkrich receberam dois Óscares cada, todos por filmes da Pixar, o primeiro por «À Procura de Nemo» e «Wall.E», o segundo por «The Incredibles - Os Super-Heróis» e «Ratatui», o terceiro por «Up – Altamente» e «Divertida-Mente», e o quarto por «Toy Story 3» e «Coco».

«A Bela e o Monstro» foi a única fita de animação nomeada ao Óscar de Melhor Filme antes do número de nomeações ter sido ampliado para abarcar até 10 concorrentes. Depois, tanto «Up - Altamente» como «Toy Story 3» conseguiram acumular as nomeações de Melhor Filme com as de Melhor Longa-Metragem de Animação, vencendo na segunda categoria.

Pelo facto de, até há três anos, os nomeados à categoria serem votados exclusivamente pelos profissionais da animação, surgiram de forma cada vez mais recorrente filmes que saíam fora do tradicional eixo de produção anglo-saxónico e que ganharam assim uma visibilidade internacional muito acrescida.

Até agora, em francês surgiram «Belleville Rendez-vous», «Persépolis», «Une Vie de Chat», «Ernest e Celestine» e «A Minha Vida de Courgette», além de «O Mágico» e «A Tartaruga Vermelha», praticamente sem diálogos (tal como o britânico «A Ovelha Choné» e o brasileiro «O Menino e o Mundo»); em espanhol foi a jogo «Chico & Rita»; e em japonês brilharam cinco títulos do Studio Ghibli: «A Viagem de Chihiro», «O Castelo Andante», «As Asas do Vento», «O Conto da Princesa Kaguya», «Memórias de Marnie» e «Mirai», com o primeiro a levar a estatueta para casa.

Embora falados em inglês, também conquistaram imensa projeção internacional três filmes do estúdio irlandês Cartoon Salon: «O Segredo de Kells», «A Canção do Mar» e «A Ganha-Pão», além do polaco «A Paixão de Van Gogh» e do independente norte-americano «Anomalisa», o primeiro nomeado nesta categoria a ter recebido a classificação etária de Restricted nos EUA, ou seja com entrada restringida aos menores de 17 anos”.

