Esta terça-feira, Lady Gaga lançou "Hold My Hand", a canção principal de "Top Gun: Maverick".

O tema pode ser ouvido no 'site' oficial' da artista ou YouTube.

Escrita com BloodPop, a balada é ouvida durante os créditos finais e tem a difícil missão de suceder à icónica "Take My Breath Away" do filme de 1986, interpretada pela banda Berlin e que valeu um Óscar a Tom Whitlock e Giorgio Moroder.

Lady Gaga, claro, também já ganhou uma estatueta por "Shallow", pela mais recente versão de "Assim Nasce uma Estrela" (2019).

O lançamento acontece na véspera da antestreia mundial do filme, que acontecerá em San Diego, a base dos "ases indomáveis".

Na segunda-feira à noite, LadyGaga também partilhou imagens com Tom Cruise nos bastidores do seu espetáculo em Las Vegas.

A estreia de "Top Gun: Maverick", que retoma a história da personagem "Maverick" e os "ases indomáveis", estava prevista para 2020, mas foi adiada várias vezes devido à pandemia: a Portugal chega a 26 de maio.

TRAILER LEGENDADO.