O realizador James Gunn e o estúdio Warner Bros. parecem apostar nos mesmos métodos subversivos dos supervilões do filme "O Esquadrão Suicida" para a campanha de marketing.

Ficou disponível em circunstâncias invulgares um novo trailer do filme realizado por James Gunn e onde a portuguesa Daniela Melchior surge ao lado de estrelas como Margot Robbie, Idris Elba ou Viola Davis.

Só quem tivesse acesso a um link "não listado" na conta oficial do estúdio Warner Bros Pictures no YouTube podia ver o trailer, (ainda) com o título "THE SUICIDE SQUAD – Early Access Trailer Do Not Share" ["O Esquadrão Suicida - Antecipação do trailer, não partilhar", em tradução livre]. E foram muitos a conseguir: até à data, as imagens já tiveram mais de 2,4 milhões de visualizações.

Entretanto já disponível legendado, James Gunn mostrou-se muito "indignado" nas redes sociais com a fuga de informação, atirando as "culpas" para os atores, que já tinham partilhado com os seus fãs e incluído dedicatória personalizada.

O trailer dá mais destaque a uma nova personagem, Bloodsport (Idris Elba), convidado a juntar-se ao esquadrão depois de ir parar à prisão por ter atingido o Super-Homem com uma bala de kryptonite que colocou o super-herói no hospital.

Recorde-se que James Gunn teve "carta-branca" para escolher o que quisesse fazer quando se transferiu em outubro de 2018 dos filmes da Marvel "Guardiões da Galáxia" para a DC Comics, após ser despedido pela Disney por antigas mensagens polémicas nas redes sociais (decisão que o estúdio reverteu um ano mais tarde).

Apesar de regressarem do filme de 2016 Margot Robbie, Viola Davis, Jay Courtney e Joel Kinnaman, respetivamente como Harley Quinn, Amanda Waller, Boomerang e Rick Flag, o novo filme é promovido como uma reinvenção em que um novo esquadrão de supervilões recrutado da prisão com a mais elevada taxa de mortalidade nos EUA é armado até aos dentes e atirado para uma ilha "à la Corto Maltese", remota e recheada de inimigos.

Ainda com John Cena, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Michael Rooker, Nathan Fillion e Sylvester Stallone, a estreia nos cinemas está marcada para 5 de agosto.

VEJA O NOVO TRAILER, JÁ LEGENDADO.