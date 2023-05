Arnold Schwarzenegger reconheceu que chegaram ao fim os seus dias como Exterminador Implacável.

A revelação surgiu quando foi questionado se a saga tinha chegado ao fim após o fracasso comercial do sexto filme, "Exterminador Implacável – Destino Sombrio" em 2019, onde reencontrava Linda Hamilton e funcionou como uma sequela do segundo capítulo, ignorando os acontecimentos de todos os que se seguiram.

"A saga não acabou. Eu acabei. Recebi uma mensagem clara de que o mundo quer seguir em frente com um tema diferente no que diz respeito ao "Exterminador Implacável", disse a lendária estrela de ação durante uma longa entrevista sobre a sua vida e carreira à revista The Hollywood Reporter.

"Alguém tem de ter uma grande ideia. [A saga] 'Exterminador Implacável' foi a grande responsável pelo meu sucesso, portanto irei sempre olhar para ela com muito carinho. Os três primeiros filmes foram ótimos. O número quatro não participei ["Exterminador Implacável: A Salvação", de 2009, com Christian Bale] porque era governador [da Califórnia]. Depois o quinto ["Genisys", 2015] e o sexto ["Destino Sombrio"] não resultaram, no que me diz respeito. Sabíamos isso de avanço porque não estavam bem escritos", notou.

Outra revelação inesperada dada por Schwarzenegger foi que está a preparar um projeto com Danny DeVito depois de Jason Reitman ter travado a planeada sequela da comédia "Gémeos" (1988), que estava a ser planeada pelo seu pai (Ivan Reitman) antes de falecer em fevereiro em 2022.

O desabafo: "O Jason Reitman estragou tudo. O Jason Reitman literalmente parou o projeto quando o seu pai morreu. O seu pai queria muito fazer isto. Eu queria muito fazer isto. O Danny DeVito queria muito fazer isto. Tínhamos o financiamento. Quando o seu pai faleceu, o Jason diz: 'Nunca gostei da ideia' e desistiu".

A estrela austríaca foi também sincero sobre um possível envolvimento em "Conan", outra saga em que esteve envolvido nos anos 1980: "Isso está a marcar passo nos nos últimos 10 anos. O [Fredrik] Malmberg tem os direitos. Ele chega a mim e diz: 'Tenho um acordo com a Netflix', e quando perguntamos à Netflix, eles não sabem nada sobre isso".

"É uma daquelas coisas malucas. Espero que ele resolva as coisas. Acho que tem de fazer como no 'Imperdoável' [de Clint Eastwood], em que se mostra a idade. Existe um ótimo argumento por aí escrito pelo John Milius , e houve outras pessoas que escreveram um. A história existe. Há realizadores que o querem fazer. Mas ele [Malmberg] tem os direitos e até que os venda para um ou dois filmes, ou uma saga, não há nada que se possa fazer sobre isso", rematou sobre o tema.