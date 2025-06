"Gémeos" não abriu apenas as portas de Hollywood para Arnold Schwarzenegger na comédia: muito mais do que os muitos milhões de dólares nas bilheteiras da saga "Exterminador Implacável", trata-se do filme mais rentável da carreira em termos pessoais.

A revelação do ator chocou o apresentador Andy Cohen numa edição recente do programa “Watch What Happens Live”.

A comédia de 1988 andava à volta do fracasso de uma experiência genética ambiciosa da qual nasciam dois gémeos que em nada se pareciam e eram separados à nascença, Julius, um gigante muito educado e com um grande coração, imune a influências externas (Schwarzenegger), e Vincent, um baixote ambicioso com um desejo insaciável de mulheres e dinheiro (DeVito).

No programa, Schwarzenegger explicou que ele, DeVito e o realizador Ivan Reitman não tiveram os salários habituais em troca de um acordo que lhes dava uma posse parcial do filme, recebendo uma parte dos lucros do filme após estarem cobertos os custos de produção e distribuição (40%, segundo revelou ao seu filho Patrick num recente programa “Actors on Actors” da revista Variety).

“Foi fantástico. Ganhámos muito com isso", disse a Andy Cohen.

Quando foi questionado se ganhou mais de 20 milhões de dólares, Schwarzenegger disse que foi mais.

Cohen subiu para os 40 milhões.

"Foi mais do que isso. Foi mais do que qualquer filme que já fiz", foi a resposta.

"Gémeos" arrecadou mais de 216 milhões de dólares nas bilheteiras mundias em 1988 (quase 587 milhões de dólares atualizando com a inflação) e ainda mais no mercado de vídeo.

Schwarzenegger também confirmou que ficou pelo caminho a sequela, que se chamaria "Trigémeos", com a apresentação de que um outro gémeo desconhecido, papel de Eddie Murphy.

