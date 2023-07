A estreia mundial de "Indiana Jones e o Marcador do Destino" no último fim de semana apenas conseguiu arrecadar 130 milhões de dólares nas bilheteiras.

O valor começou por ser descrito como uma desilusão ou "tépido", mas nem mesmo o feriado do 4 de julho dos EUA impediu que se começassem a analisar as consequências para uma produção com um orçamento estimado em perto de 300 milhões de dólares, com pelo menos mais 150 investidos em promoção (outros meios dizem que a Disney só gastou 100, um sinal de que as expectativas dentro do estúdio arrefeceram após a reação pouco entusiástica à antestreia mundial no Festival de Cannes em maio).

Estimando que o custo final tenha ficado à volta dos 450 milhões, a respeitada publicação 'online' IndieWire diz que não existe qualquer caminho para o quinto filme da saga com Harrison Ford chegar ao lucro, estimando que pode dar tanto prejuízo ou ainda mais do que "The Flash", que custou perto de 200 milhões (e mais 110 para marketing) e não deverá arrecadar mais do que 250 nas bilheteiras a nível mundial.

Nem o gigantesco mercado chinês valeu: 2,4 milhões de dólares em mais de 25 mil salas de cinemas.

Baseado na estreia e a não ser que haja "uma grande reviravolta", que prevê ser improvável já que o novo "Missão: Impossível" chega aos cinemas no dia 12, o IndieWire estima que as receitas globais de "Indiana Jones e o Marcador do Destino" fiquem por uns medíocres 300 a 350 milhões de dólares.

Com os estúdios a ficarem com cerca de metade das receitas de bilheteira (um "arredondamento" baseado na estimativa que ficam com mais de 50% das receitas domésticas e entre 40 a 45% das que vêm dos salas internacionais), são menos de 200 milhões que a Disney pode esperar depois de um investimento gigantesco que não fica pelo próprio filme: a saga "Indiana Jones" foi uma das razões que levaram a Disney a pagar 4 mil milhões de dólares pelo estúdio Lucasfilm em 2012.

Apesar de outros filmes com grandes orçamentos terem desiludido nas bilheteiras este verão ("Velocidade Furiosa X", "A Pequena Sereia", "Transformers: O Despertar das Feras", Elemental" e principalmente "The Flash"), o IndieWire descreve o "colapso total" de "O Marcador do Destino" como um "choque", já que os quatro anteriores tiveram desempenhos comerciais excelentes: ajustados à inflação, todos arrecadaram mais de mil milhões de dólares de receitas a nível mundial.