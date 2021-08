Filip Jan Rymsza, que já tinha produzido a recuperação de "O Outro Lado do Vento" – um filme de Orson Welles que esteve 40 anos na estante e foi estreado em 2018 –, regressa com esta conversa entre estas duas figuras seminais do cinema americano, filmada em novembro de 1970. Welles era já uma lenda, que não trabalhava há mais de uma década no sistema de estúdio de Hollywood, e o outro tinha acaba de abalar os pilares do cinema americano com o sucesso esmagador e inesperado de "Easy Rider".

Um e outro, brilhantes e excessivos, acabaram por tornar-se marginais de Hollywood, que estava a transformar-se de forma radical e irreversível quando a conversa foi gravada.

Nas duas horas deste documento visual até há pouco desconhecido, os dois realizadores digladiam-se verbalmente, questionando a natureza do seu trabalho ou a da violência nos Estados Unidos, entre outros temas. Um registo histórico.

"Hopper/Welles" é exibido esta sexta-feira, 27 de agosto, às 21h30, no Cinemateca Portuguesa, e repete, no mesmo local e à mesma hora, a 31 de agosto.

Site oficial IndieLisboa.