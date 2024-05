Este é o encontro de Justine Lemahieu, ao longo de vários anos, com Lila e João, as duas artistas e ativistas da banda Fado Bicha, cujas canções dão corpo e voz à histórias e lutas LGBTQIA+.

Nos camarins, as palavras e os olhares cruzam-se, questionando a nossa relação com as aparências, as normas de género, a linguagem e a sexualidade.

"As Fado Bicha" é apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na quarta-feira, 29 de maio, às 21h30, na Culturgest. Repete no Cinema Ideal no dia 2 de junho, às 21h45.

Sítio oficial.