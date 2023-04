A realizadora Alice Diop entra no mundo da ficção contando a história de Rama, uma professora de literatura e romancista que viaja até Saint-Omer para acompanhar um julgamento, estando nos primeiros meses de gravidez. No lugar do réu está Lawrence Coly, uma estudante imigrante senegalesa acusada de ter deixado a filha, com pouco mais de um ano, abandonada na praia. A afinidade que Rama sente face à experiência de vida de Lawrence deixa-a apreensiva em relação ao seu futuro.

"Saint Omer" será apresentado na 20.ª edição do IndieLisboa, sábado, 29 de abril, às 22h00, no Cinema Ideal. Repete a 4 de maio, às 19h15, no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.