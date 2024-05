Rosa, 20 anos, deixou Cabo Verde para se instalar na Reboleira, um bairro pobre de Lisboa. Trabalha num bar para enviar dinheiro para os filhos.

Presa entre o assédio dos mafiosos e a violência policial quotidiana, Rosa tenta encontrar consolo no seio das mulheres da comunidade. Mas o seu verdadeiro escape é a música…

Realizado por Basil da Cunha, "Manga d’Terra" junta no elenco Eliana Rosa, Nunha Gomes, Evandro Pereira, Nuno Baessa, Lucinda Brito e Vera Semedo. É apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa no sábado, 25 de maio, às 21h45, na Culturgest. Repete a 29 de maio, às 10h45, no Cinema São Jorge.

Sítio oficial.