A vice-presidente do conselho diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Maria Mineiro, cessou funções do cargo, "por motivos de ordem pessoal", disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.

Maria Mineiro, formada em Direito e especializada em Direito de Autor, integrava o conselho diretivo desde 2017, coadjuvando o presidente do ICA, Luís Chaby Vaz, tendo pedido para terminar funções a partir de 6 de abril.

Segundo fonte do Ministério da Cultura, "oportunamente" será anunciada uma nova pessoa para o cargo de vice-presidente do conselho diretivo do ICA.

De acordo com o perfil na rede profissional LinkedIn, Maria Mineiro integra agora a unidade nacional de gestão do EEGrants Portugal, um mecanismo financeiro com a participação da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega, de apoio aos Estados-membros da União Europeia.

Maria Mineiro, 36 anos, tem "um percurso de vários anos nas áreas da Propriedade Intelectual e experiência no desenvolvimento de políticas públicas para o Direito de Autor", lia-se na nota biográfica, aquando da sua nomeação para o ICA.

Em 2013, iniciou funções como técnica especialista para as áreas de direito de autor e direitos conexos, cinema e audiovisual no gabinete do então secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, permanecendo ligada à tutela da Cultura até à ida para o ICA, em 2017.