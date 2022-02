Seis anos após o último filme e vários avanços e recuos nos bastidores, foi anunciado oficialmente o regresso de "Star Trek" ao grande ecrã.

J.J. Abrams confirmou que o seu estúdio Bad Robot prepara-se para rodar o quarto filme da saga mais recente no cinema.

“Estamos entusiasmados por dizer que estamos a trabalhar bastante num novo filme 'Star Trek', que estará em rodagem por altura do final do ano que apresentará o nosso elenco original e algumas novas personagens que penso que serão muito divertidas e emocionantes e ajudarão a levar 'Star Trek' para zonas que nunca vimos antes", explicou o produtor e realizador numa conferência de apresentação aos investidores da ViacomCBS (a que pertence o estúdio Paramount).

Segundo o Deadline, a Paramount começou as negociações com Chris Pine, que interpreta o Capitão Kirk.

Só após garantir o regresso da estrela principal é que se vai avançar com os outros atores: Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldana (Uhura), Karl Urban (Bones McCoy), John Cho (Sulu) e Simon Pegg (Scotty). Um quarto filme será o primeiro sem Anton Yelchin (Chekov), falecido em 2016.

Em 2018, tanto Chris Pine como Chris Hemsworth (que interpretou o seu pai no primeiro filme) romperam as negociações porque queriam um salário compatível com a participação num "blockbuster" de verão, ao nível dos filmes da Marvel ou "Star Wars", o que o estúdio rejeitou por achar que "Star Trek" não tem a mesma dimensão.

A mais recente saga começou em 2009 com um filme realizado por Abrams que contava como Kirk se tornou o Capitão da Enterprise. Seguiu-se a sequela "Star Trek: Além da Escuridão" em 2013, mas o terceiro filme, "Além do Universo", em 2016, foi um fracasso de bilheteira.

No verão do ano passado, ficou a saber-se que Matt Shakman foi contratado para ser o realizador: vem do mundo da Marvel, tendo dirigido os nove episódios da série "WandaVision". Realizou ainda os episódios "The Spoils of War" e "Eastwatch", de "A Guerra dos Tronos", e dezenas da comédia "Nunca Chove em Filadélfia".

Ironicamente, Simon Pegg mostrou-se pouco otimista com o futuro da saga no cinema, dizendo que "os filmes 'Star Trek' não fazem o dinheiro da Marvel".

Nos últimos anos têm circulado vários projetos "Star Trek" em Hollywood: um teria sido encomendado a Noah Hawley, responsável da série "Fargo", que seria uma continuação dos filmes anteriores; outro, mais mediático, baseava-se numa ideia "mais adulta" de Quentin Tarantino; e um, numa fase muito inicial, vinha de Kalinda Vazquez, ligada à série "Star Trek: Discovery".