Um novo "Star Trek" está a caminho do cinema, anunciou o estúdio Paramount Pictures.

Não se sabe como a novidade terá sido recebida pelos donos e administradores de salas de cinema de todo o mundo presentes na quinta-feira na CinemaCon, a reunião anual em que os estúdios de Hollywood apresentam os seus próximos títulos: não é a primeira vez que é anunciado mais um filme da saga de ficção científica.

O projeto será uma prequela que se passa décadas antes do "Star Trek" que chegou aos cinemas em 2009, pelo que ainda não será desta um quarto filme que traria de volta Chis Pine ("Capitão Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldana (Uhura), Karl Urban (Bones McCoy), John Cho (Sulu) e Simon Pegg (Scotty).

Sem título oficial ou detalhes da história, o estúdio divulgou que atrás das câmaras estará o britânico Toby Haynes, o principal realizador da primeira temporada de "Andor", uma das mais aclamadas séries "Star Wars" no Disney+, e um famoso episódio da antologia "Black Mirror" chamado "U.S.S Callister", que era uma paródia de "Star Trek".

Com produção da Bad Rabot, de J.J. Abrams, o argumento foi escrito por Seth Grahame-Smith, conhecido pelas histórias de "Diário Secreto de um Caçador de Vampiros" (2012), "Orgulho e Preconceito e Guerra" (2016) e "Lego Batman: O Filme" (2017).

A satisfação é tanto o estúdio também lhe confiou a história para outro filme promovido na CinemaCon, o terceiro "Mestres da Ilusão".

A florescer no pequeno ecrã graças a minisséries como "Picard" e "Strange New Worlds", a saga "Star Trek" está "adormecida" no cinema desde 2016, quando foi lançado o fracasso "Além do Universo".

Em fevereiro de 2022, o produtor e realizador J.J. Abrams chegou a anunciar oficialmente o quarto filme, a que se ligou posteriormente Matt Shakman, o realizador da série "WandaVision".

Apesar de ser descrito como uma grande prioridade, com a rodagem a começar perto do final desse ano e com o mesmo elenco original, logo em setembro o estúdio acabou por tirar o projeto da data de 23 de dezembro de 2023 na agenda de estreias.

Chris Pine não escondeu a sua frustração e chegou mesmo a dizer que a saga "parece estar amaldiçoada".