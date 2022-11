Um genuíno esquecimento ou uma partida ao jornalista e aos fãs?

Um vídeo de uma entrevista ao Yahoo Entertainment para promover a nova animação da Disney "Estranho Mundo" tornou-se viral por mostrar Jake Gyllenhaal aparentemente esquecido que o ator que estava ao seu lado, Dennis Quaid, foi o seu pai no filme-catástrofe "O Dia Depois de Amanhã", de 2004.

O excerto mostra Jake Gyllenhaal efusivamente surpreendido quando o jornalista recorda esse facto, já que os dois voltam a ser pai e filho em "Estranho Mundo".

Dennis Quaid intervém para dizer que aquela era a primeira vez que os dois estavam no mesmo local.

Na verdade, as vozes nas animações são gravadas em separado e as suas personagens em "O Dia Depois de Amanhã" passam a maior parte do filme em locais diferentes: Quaid é um climatologista que prevê a chegada de uma nova Idade do Gelo nos seus estudos e que, quando se dá uma súbita e violenta mudança na temperatura global, tem de fazer uma perigosa corrida contra o tempo para salvar o seu filho, isolado numa Nova Iorque abaixo de zero.

"Uau, isso é porreiro. Sabe, temos dado muitas entrevistas e vocês surpreendeu-me", reage Jake Gyllenhaal.

O VÍDEO.

"O Dia Depois de Amanhã" (2004)

Os fãs estão divididos entre aqueles que acreditam que o momento é genuíno, recordando que já passaram 18 anos e o ator fez muitos outros filmes, e os que estão "desconfiados", pois apesar de só terem uma cena juntos no final de "O Dia Depois de Amanhã", há imagens dos dois durante a promoção e antestreia da super produção em 2004.

O grupo com Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal numa visita ao Japão a 31 de maio de 2004.

Para este segundo grupo, o mais provável é que, como admitiu o próprio Jake Gyllenhaal, depois de ter dado muitas entrevistas naquele dia, aproveitou o momento para se descontrair e tornar o seu trabalho mais divertido.

Foi isso que aconteceu durante uma visita ao festival de Sundance em 2019, onde se tornou viral um vídeo em que o realizador Dan Gilroy pronuncia mal a palavra "melancolia" e vê-se Gyllenhaal a gozar.

Mais tarde, Dan Gilroy revelou que os dois combinaram isso para tornar mais divertido o seu trabalho de promoção junto da imprensa.