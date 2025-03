O mundo está cheio de segredos que os historiadores procuram desvendar com as suas investigações. E muitos dos mistérios estão relacionados com a religião, ganhando forma em lendas e relíquias espalhadas um pouco por todo o mundo. A partir de 7 de abril, no Canal HISTÓRIA, Dennis Quaid promete responder a algumas das dúvidas e revelar verdades escondidas em "Maravilhas Sagradas" - veja aqui a página dedicada à série.

A temporada de oito episódios irá para o ar todas as segundas-feira, às 22h15. Em "Maravilhas Sagradas com Dennis Quaid", o ator norte-americano vai convidar todos os espectadores para uma viagem pelo mundo e pela história, através de peças enigmáticas, que se revelam verdadeiros símbolos da intervenção divina no planeta.

Veja o teaser:

Cada narrativa vai contar com reconstituições, imagens de arquivo e entrevistas a peritos que prometem, ao lado de Dennis Quaid, lançar luz sobre a História, os mistérios desconcertantes e as viagens lendárias por detrás de algumas das relíquias mais sagradas.

Segundo o Canal HISTÓRIA, "são incríveis histórias de fé, devoção e intervenção divina, associadas a várias peças". Historiadores, escritores, professores de Arqueologia e Estudos Religiosos esclarecerão o impacto desses bens sagrados de culturas e religiões de todo o mundo, e contarão as histórias por detrás de cada um.

"Há 2000 anos que as relíquias da crucificação de Cristo fascinam os fiéis, da cruz de madeira e pregos de ferro à coroa de espinhos e à Lança do Destino. Mas será que esses artefactos sagrados ainda existem? Em caso afirmativo, onde estarão?", questiona o canal.

Os mistérios e relíquias

Ao longo dos oito episódios, vão ser analisados alguns dos mistérios desconcertantes e histórias de fé, devoção e intervenção divina, associadas a peças como a Arca da Aliança, a Arca de Noé, o Santo Graal, a Fonte da Juventude, o Calendário Maia, a Pedra Filosofal, a Coroa de Espinhos, entre outras.

Com apresentação, narração e produção executiva de Dennis Quaid, cada episódio vai revelar pormenores sobre maravilhas únicas, veneradas por várias culturas e cobiçadas por todos, de imperadores a Papas e tiranos, passando por generais, arqueólogos e caçadores de tesouros.

A Arca da Aliança e a Arca de Noé

A nova série "Maravilhas Sagradas com Dennis Quaid" estreia com um episódio dedicado a dois dos artefactos mais enigmáticos da Bíblia: a Arca da Aliança e a Arca de Noé. Ambas desempenharam um papel crucial na história sagrada, sendo descritas como instrumentos de proteção divina, mas há séculos que o seu paradeiro permanece um mistério.

A série irá mergulhar nestes mistérios através de investigações científicas, reconstituições históricas e entrevistas com arqueólogos e teólogos, tentando encontrar respostas para um dos maiores enigmas bíblicos. Será possível que alguma dessas arcas tenha sobrevivido ao tempo?

Crucificação de Cristo

A nova série apresentada por Dennis Quaid irá também explorar um dos maiores mistérios do cristianismo: a existência e autenticidade das relíquias associadas à crucificação de Jesus Cristo. Desde a cruz de madeira e os pregos de ferro até à coroa de espinhos e à lendária Lança do Destino, estes artefactos sagrados têm sido venerados ao longo dos séculos, mas também geram inúmeras dúvidas.

Dennis Quaid não só irá conduzir entrevistas com historiadores, arqueólogos e teólogos, como também irá recriar eventos marcantes relacionados com as relíquias.

Stonehenge

Stonehenge, localizado na planície de Salisbury, Inglaterra, é um dos monumentos pré-históricos mais enigmáticos do mundo. Composto por enormes blocos de pedra dispostos em forma circular, acredita-se que tenha sido construído entre 3000 e 2000 a.C. O seu propósito exato continua a ser um mistério, mas muitas teorias sugerem que servia como observatório astronómico, local de rituais religiosos ou até como um centro de cura. No entanto, como é que essas enormes pedras foram transportadas e erguidas sem tecnologia moderna continua a ser um dos grandes enigmas da arqueologia.

Dennis Quaid, no seu novo projeto documental, irá explorar Stonehenge, mas também as estátuas Moai da Ilha de Páscoa, tentando desvendar os mistérios por trás destas estruturas sagradas. Através de investigações científicas e evidências históricas, o ator e apresentador procurará compreender as razões que levaram civilizações antigas a erguer os monumentos e qual o seu verdadeiro significado.

Livro de Apocalipse

Ao longo da história, o fim do mundo tem sido um tema recorrente em diversas culturas e religiões, refletindo os medos e incertezas da humanidade. O Livro do Apocalipse, por exemplo, descreve uma série de eventos catastróficos, culminando no julgamento final. Nostradamus, por sua vez, deixou escritos enigmáticos que muitos acreditam prever desastres futuros, enquanto algumas crenças indígenas mencionam uma misteriosa "estrela azul" como sinal do fim dos tempos. No entanto, estas previsões são frequentemente interpretadas de formas subjetivas, tornando difícil determinar se possuem fundamento real ou apenas refletem ciclos históricos de crises e renovações.

Poderá alguma destas previsões concretizar-se? A resposta não será de "sim" ou "não", mas Dennis Quaid promete responder a muitas das dúvidas.

Pergaminho de Cobre

Há séculos que os lendários tesouros do Pergaminho de Cobre, das Minas do Rei Salomão e da Joia Syamantaka alimentam a imaginação de caçadores de fortunas, historiadores e aventureiros. São relíquias envoltas em mistério, associadas a reis, impérios e lendas que atravessaram gerações. Mas poderão essas riquezas ainda existir, escondidas em algum recanto esquecido do mundo, à espera de serem descobertas?

Sudário de Turim

O Sudário de Turim, que é considerado por muitos uma das relíquias sagradas mais importantes da história, será um dos destaques da temporada. Na conversa com os historiadores, Dennis Quaid vai discutir as dúvidas sobre a autenticidade da peça, que é ainda hoje disputada pela própria Igreja.

"O Santo Sudário é um pedaço de tecido feito de linho, que exibe o que muitos acreditam ser a imagem de Jesus marcada na sua superfície. Os teólogos acreditam que este artefacto é parte do tecido utilizado para cobrir o corpo de Jesus Cristo após a Crucificação", adianta o Canal História.

Veja aqui mais curiosidades sobre as relíquias sagradas espalhadas pelo mundo.

Episódio 1:

Na Bíblia, há duas arcas, ambas criadas por Deus. Tanto a Arca da Aliança como a Arca de Noé tiveram o intuito de proteger, antes de se perderem para a História. Há séculos que os investigadores as procuram. Terão realmente existido? E, em caso afirmativo, onde poderão estar?

Episódio 2:

Há milénios que a demanda pela imortalidade nos fascina e desconcerta. Dos poderes curativos do Santo Graal usado por Jesus na Última Ceia à inalcançável Fonte da Juventude, passando pela lendária Pedra Filosofal, poderão estas tão almejadas relíquias conceder a vida eterna? E, em caso afirmativo, onde poderão estar?

Episódio 3:

Há 2000 anos que as relíquias da crucificação de Cristo fascinam os fiéis, da cruz de madeira e pregos de ferro à coroa de espinhos e à Lança do Destino. Mas será que esses artefactos sagrados ainda existem? Em caso afirmativo, onde estarão?

Episódio 4:

Há milénios que se especula sobre o fim do mundo. Do relato pormenorizado do livro de Apocalipse às profecias anunciadas por Nostradamus, passando até pela crença na destruição causada por uma estranha estrela azul, poderá alguma destas previsões concretizar-se? E, em caso afirmativo, quando?

Episódio 5:

Há séculos que os lendários tesouros do Pergaminho de Cobre, das Minas do Rei Salomão e da Joia Syamantaka fascinam o mundo. Mas poderão essas riquezas ainda andar por aí, à espera de serem descobertas?

Episódio 6:

A maior parte dos lugares mais sagrados do mundo está à vista de todos. Mas há alguns escondidos no subsolo. O venerado túmulo de Cristo, um túnel secreto dos Cavaleiros Templários e um templo pré-histórico em Malta com propriedades místicas – porque foram resguardados? E que mistérios desvendámos nesses espaços sagrados subterrâneos?

Episódio 7:

Há séculos que Stonehenge, em Inglaterra, e as estátuas Moai, na Ilha da Páscoa, inspiram reverência. Ficamos maravilhados com a sua ambiciosa construção e com a determinação do povo que os edificou. Mas alguma vez compreenderemos o como e o porquê da existência destas sagradas estruturas ancestrais?

Episódio 8:

Culturas ancestrais de todo o mundo despertam fascínio, e incutem temor com as suas maldições e os objetos usados para as invocar, como anéis, placas e pedras. Mas haverá indícios de que alguma delas possa ter resultado?