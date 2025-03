A Amazon MGM Studios pode já ter encontrado os produtores para a nova era da saga James Bond, um mês e um dia após a comunicado de que tinha chegado a um acordo com a família Broccoli para ficar com o controlo criativo que surpreendeu Hollywood.

Os desejados são Amy Pascal e David Heyman, segundo avançou esta sexta-feira Puck News e a seguir as fontes de outras publicações de referência na indústria, incluindo a Variety, Deadline e The Wrap.

O que está a ser descrito é que a dupla está em "conversações" e que a prioridade do estúdio será fazer um filme antes de avançar com os planos para potenciais séries ou 'spin-offs'.

A norte-americana Amy Pascal é a atual produtora dos filmes "Homem-Aranha" em imagem real e animação, além do recente "Challengers" e a nova versão de "Mulherzinhas".

Trata-se de uma veterana executiva com grande experiência em Hollywood, onde começou a trabalhar nos anos 1980, chegando a copresidente da Sony Pictures Entertainment (SPE), onde acompanhou a distribuição dos filmes mais rentáveis da saga Bond: "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Spectre" e "Skyfall".

Amy Pascal

Já a grande experiência do britânico David Heyman, outro veterano, passou por toda a saga "Harry Potter" e a prequelas "Monstros Fantásticos", mas também produziu "Gravidade" e os filmes “Paddington”.

Nenhum acordo pode ser assinado ou anunciado até que a Amazon MGM Studios termine o acordo para formar a nova 'joint venture' com Barbara Broccoli e Michael Wilson que passa a juntar os direitos de propriedade intelectual de James Bond.

Todas as partes permanecerão coproprietárias da saga, mas o estúdio fica com as mãos livres para decidir quem será o sucessor de Daniel Craig como o famoso agente secreto com licença para matar no cinema e uma eventual expansão da saga ao streaming, como a Disney fez com "Star Wars".