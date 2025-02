James Bond vai deixar de ser controlado pela família Broccoli, colocando fim a um impasse que se arrastava em Hollywood.

Esta quinta-feira, os produtores e meio-irmãos Barbara Broccoli e Michael G Wilson anunciaram a sua retirada, passando o controlo criativo da saga "007" que detinham à Amazon MGM Studios com a criação de uma nova 'joint venture' que passa a juntar os direitos de propriedade intelectual de James Bond.

Todas as partes permanecerão coproprietárias da saga, mas sob os termos do novo acordo, o estúdio passará a ter o controlo criativo e poderá decidir quem será o sucessor de Daniel Craig como o famoso agente secreto com licença para matar no cinema e uma eventual expansão da saga ao streaming, como a Disney fez com "Star Wars".

A notícia terá um grande impacto em Hollywood, já que, numa situação invulgar na indústria, a saga mantinha-se sobre o controlo de uma família: arrancou com Albert Broccoli, pai de Barbara e padrasto de Michael, e a formação da produtora Eon Productions com o sócio Harry Saltzman em 1961. O enteado entrou para o negócio da família com "007 - Alvo em Movimento" (1985) e a filha juntou-se a ele a partir de "007 - GoldenEye" (1995).

Em 2022, a Amazon comprou o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer por 6,5 mil milhões de dólares, um negócio onde tiveram peso significativo os direitos de co-financiar e distribuir os filmes 007. Agora, junta tudo: o controlo criativo sobre o futuro.

“Estamos gratos aos falecidos Albert R. Broccoli e Harry Saltzman por trazerem James Bond aos cinemas de todo o mundo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli pela sua dedicação inabalável e o seu papel na continuidade do legado da saga que é apreciada por legiões de fãs em todo o mundo. Estamos honrados por dar continuidade a esta herança preciosa e esperamos inaugurar a próxima fase do lendário 007 para os espectadores de todo o mundo.”, destacou no comunicado oficial Mike Hopkins, líder da Prime Video e Amazon MGM Studios.

Oficialmente, a cedência do controlo teve o impulso da reforma de Michael Wilson, que fez 83 anos em janeiro.

“Com a minha carreira de 007 a abranger quase 60 incríveis anos, vou retirar-me da produção dos filmes de James Bond para me concentrar em projetos artísticos e de beneficência. Portanto, concordamos a Barbara e eu, é a altura para o nosso parceiro de confiança, a Amazon MGM Studios, levar James Bond para o futuro”, diz o produtor.

Sem surpresa, a versão é a mesma de Barbara Broccoli, com 64 anos.

“A minha vida tem sido dedicada a manter e desenvolver o extraordinário legado que foi entregue a Michael e a mim pelo nosso pai, o produtor [Albert] 'Cubby' Broccoli. Tive a honra de trabalhar em estreita colaboração com quatro dos atores tremendamente talentosos que interpretaram 007 e milhares de artistas maravilhosos da indústria. Com a conclusão de '007 - Sem Tempo para Morrer' e com o Michael a reformar-se dos filmes, sinto que é a altura de me focar nos meus outros projetos”, partilhou.

Uma paragem invulgarmente longa na saga

"007 - Sem Tempo Para Morrer"

O novo acordo surge após meses de especulações sobre o futuro do espião britânico com licença para matar após a despedida de Daniel Craig com "007: Sem Tempo Para Morrer", em 2021. Para uma saga que lança filmes a cada 3-4 anos, a paragem é invulgarmente longa e o anúncio de novidades não parecia iminente.

A 16 de novembro do ano passado, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson receberam na 15.ª cerimónia dos Governors Awards o prémio Irving G. Thalberg: a maior distinção honorária da Academia dos Óscares para a sua área. Refugiada no "é uma grande decisão", a produtora dizia apenas que não existia um novo Bond, história ou argumento.

Após Daniel Craig, o mais que se conseguiu arrancar dos produtores é que procuravam um ator na casa dos 30 anos, não necessariamente branco, e que quem aceitar a missão será com a expectativa de que estará envolvido pelo menos numa década de filmes.

Mas uma investigação 'bombástica' publicada em dezembro revelou que o impasse resultava do colapso da relação entre a família e a Amazon.

Segundo o jornal Wall Street Journal, a saga estava parada e não havia esperança de um novo filme no curto prazo: a Amazon não podia avançar sem Barbara Broccoli, que à medida que Michael Wilson se aproximava da reforma, emergiu como a principal administradora da saga e não queria fazer um novo filme com o estúdio.

"O impasse, dizem pessoas de ambos os lados, resume-se a um choque entre a Hollywood do século XX, dos grandes ecrãs e grandes apostas, e uma nova indústria de entretenimento comandada por empresas de Silicon Valley que valoriza dados, algoritmos e assinaturas de streaming", diz o artigo de 19 de dezembro, baseado em entrevistas sob anonimato a mais de 20 pessoas, entre executivos, parceiros de negócios e amigos.

"Para Broccoli e Wilson, Bond é mais do que uma personagem que rendeu 7,6 mil milhões de dólares em receitas de bilheteira. É uma herança de família lucrativa, a ser tratada com cuidado", resumia o jornal.

Ainda antes da entrada do gigante eletrónico, Barbara Broccoli já recusara a expansão da saga à televisão, jogos de vídeo, brinquedos e pelo menos um casino.

A pessoas que lhe são próximas, dizia que não confiava a personagem cujo destino controlava há 30 anos a uma Amazon centrada em algoritmos e cujos responsáveis descreveu como um 'grandes idiotas' [no original, um muito mais explícito 'fu***** idiots').

"Broccoli tem vindo a queixar-se que a Amazon não é um bom lar para Bond, já que o negócio principal da empresa é vender de tudo, de papel higiénico a aspiradores — uma perspetiva que os executivos da Amazon consideram injusta. Mas já que ela faz as escolhas criativas que surgem primeiro — argumento, elenco, história —, Broccoli pode manter Bond como refém da Amazon o tempo que quiser", sintetiza a notícia.

É essa situação que é ultrapassada com o anúncio desta quinta-feira.