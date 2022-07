Quase quatro anos depois da estreia dos últimos projetos, James Franco vai regressar ao cinema como um dos protagonistas de "Me, You" ["Eu, Tu", em tradução literal].

Ainda com os atores Tom Hollander (“Piratas das Caraíbas", "O Gerente da Noite") e Daisy Jacob (“Vanity Fair”), o projeto europeu será realizado pelo lendário cineasta Bille August, o mesmo de "Pelle, o Conquistador", "As Melhores Intenções", "A Casa dos Espíritos" e "Comboio Noturno Para Lisboa".

A história decorre na ilha italiana de Ischia nos anos 1950, quando Marco, um adolescente de 16 anos de férias do seu penoso colégio interno escocês, se torna amigo de Nicola, um soldado norte-americano que se tornou pescador (Franco).

A dupla passa horas a navegar na baía de Nápoles enquanto Nicola conta ao seu novo amigo histórias da guerra e dos oceanos até que surge Caia, uma misteriosa jovem de 20 anos (papel de Daisy Jacob). Marco fica enfeitiçado e procura vingar-se ao descobrir que ela é uma sobrevivente dos campos de concentração, planeando incendiar uma propriedade ocupada por um grupo de turistas alemães mal comportados na esperança de conquistar o seu afeto.

A rodagem arranca em setembro em Ischia.

“Estou entusiasmado por embarcar neste projeto fenomenal e trabalhar com o lendário Bille August. Sou um grande fã do trabalho dele e ‘Me, You’ é um argumento verdadeiramente brilhante", destaca Franco no comunicado oficial.

O ator foi uma das personalidades públicas mais importantes afetadas pelas denúncias que surgiram os movimentos #TimesUp e #MeToo.

Acusado de comportamentos de assédio em 2014, a carreira foi afetada principalmente após ter aparecido na cerimónia dos Globos de Ouro em janeiro de 2018 com um pin de apoio ao movimento Time's Up, que defende as vítimas de abuso sexual.

Cinco mulheres acusaram-no a seguir de comportamento impróprio e abuso de poder durante as aulas na sua escola de representação e duas avançaram com processos na justiça.

Em junho de 2021, as partes a chegarem a acordo, com quase 900 mil dólares pagos às queixosas e mais de 1,3 milhões de dólares colocados num fundo para outras pessoas no processo.