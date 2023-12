Agora, tudo finalmente oficial: Nicholas Hoult vai ser Lex Luthor em “Superman: Legacy”.

A confirmação foi feita nas redes sociais esta segunda-feira, com uma foto que juntou o ator e o realizador James Gunn.

Aquele que também é um dos presidentes executivos da DC Studios escreveu: "Sim, finalmente posso responder, Nicholas Hoult é o Lex Luthor em 'Superman Legacy' e não poderia estar mais feliz. Saímos para jantar ontem à noite para comemorar e discutir como podemos criar um Lex que será diferente de tudo que já viram antes e nunca esquecerão".

O vilão já foi interpretado por vários atores, com destaque no cinema para Gene Hackman na saga protagonizada por Christopher Reeve (décadas de 197o e 1980), Kevin Spacey em "Super-Homem: O Regresso" (2006) e Jesse Eisenberg em "Homem de Aço" (2013).

Na frente televisiva, a personagem ficou famosa com John Shea em "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem" (década de 1990) e principalmente pelo marcante Michael Rosenbaum em "Smallville" (2001 a 2008).

Dirigindo-se aos seus fãs, James Gunn também não passou ao lado de que a imprensa já tinha anunciado a sua escolha há três semanas.

"‘Mas, James, ouvimos isso há semanas, por que não nos disse que era verdade?’ Porque, embora estivéssemos a discuti-lo, só se tornou definitivo há dois dias e não vos queria contar algo que não estava seguro. De qualquer forma, um brinde ao Lex (e Nicholas!), uma das minhas personagens favoritos da DCU", partilhou.

Com a modelo portuguesa Sara Sampaio como Eve Teschmacher, a assistente e cúmplice de Lex, e David Corenswet e Rachel Brosnahan como Clark Kent /Super-Homem e Lois Lane, o novo filme será o primeiro do relançamento do universo cinematográfico da DC, anunciado em janeiro por James Gunn e o co-presidente da DC Studios Peter Safran.

María Gabriela de Faría, Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi e Anthony Carrigan são outros nomes confirmados antes do início da rodagem, marcada para o início de 2024.

A estreia nos cinemas está agendada para 11 de julho de 2025.

O ANÚNCIO OFICIAL.