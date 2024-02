Dos filmes "Guardiões da Galáxia" para o mundo do Super-Homem.

James Gunn partilhou esta quinta-feira a primeira fotografia com o elenco de “Superman: Legacy”, onde aparece a modelo e a atriz portuguesa Sara Sampaio, que interpretará Eve, a assistente e cúmplice do vilão Lex Luthor, papel de Nicholas Hoult, que já aparece careca.

A acompanhar a imagem, o realizador e um dos presidentes presidente executivo da DC Studios 'apresentou' as personagens, da esquerda para a direita: Eve Teschmacher (Sara Sampaio), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Super-Homem/Clark Kent (David Corenswet), Otis (Terence Rosemore), Lex Luthor (Nicholas Hoult), Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), Metamorpho (Anthony Carrigan), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion) e Angela Spica/The Engineer (María Gabriela de Faría)

"Após a leitura do argumento com o elenco de 'Superman'. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, o produtor Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, eu [James Gunn], Guy, The Engineer, todos juntos pela primeira vez! Que dia maravilhoso”, escreveu o realizador nas redes sociais.

Com a rodagem prevista para arrancar em março, “Superman: Legacy” será o primeiro título do relançamento do universo cinematográfico da DC, anunciado em janeiro de 2023 por James Gunn e o co-presidente da DC Studios Peter Safran.

A história vai centrar-se na jornada do Super-Homem para conciliar a sua herança 'kryptoniana' com a sua vida humana como Clark Kent em Smallville, no Kansas.

A estreia nos cinemas está agendada para 11 de julho de 2025.