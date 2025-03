No que toca ao universo cinematográfico da Marvel, Jenna Ortega já lá esteve e já fez a sua parte.

A atriz de "Wednesday" recordou ter filmado um pequeno papel em "Homem de Ferro 3", de 2013, depois de uma jornalista da Entertainment Tonight lhe ter dito, durante uma entrevista: "Espero que consigamos trazer a Jenna Ortega para o Universo Marvel."

"Já o fiz uma vez", respondeu Ortega. "Foi um dos primeiros trabalhos que fiz. Tiraram todas as minhas falas. Apareço em "Homem de Ferro 3" por breves instantes. Ocupo o enquadramento, tenho uma perna e sou a filha do vice-presidente."

O seu colega de elenco no filme "Death of a Unicorn", Paul Rudd, que também faz parte do universo cinematográfico da Marvel com a personagem Scott Lang/Homem-Formiga, interveio com a esperança de que Ortega um dia regresse à franquia.

"A Marvel é muito boa a deixar essas pistas," disse ele. "Pode muito bem acontecer que voltes. Talvez criem algo para ti, porque ter a Jenna Ortega na franquia seria uma grande sorte para eles."

No entanto, a estrela de "Beetlejuice Beetlejuice" não parece entusiasmada com a ideia. "Eles nem incluíram o meu nome... Eu segui em frente”, acrescentou.

Desde o seu breve papel em "Homem de Ferro 3", quando tinha 11 anos, Ortega construiu uma carreira sólida, protagonizando dezenas de projetos, incluindo a saga "Gritos" e a série de sucesso da Netflix, "Wednesday".

"Homem de Ferro 3", que teve Robert Downey Jr. no papel principal, acompanha Tony Stark quando o seu mundo é destruído por um poderoso terrorista chamado Mandarim, levando-o a uma jornada de reconstrução e vingança. O filme arrecadou mais de 1,2 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais.