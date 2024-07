Foi divulgado esta quinta-feira um novo trailer de "Beetlejuice Beetlejuice", que abrirá a 81.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, a 28 de agosto, e um dos filmes mais aguardados para os últimos meses do ano.

Já os muitos fãs de Tim Burton esperavam desde 1988 esta que é a sequela da sua comédia sobrenatural completamente tresloucada que se chamou "Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal.

A nova história volta a juntar Lydia (Winona Ryder com Beetlejuice (Michael Keaton), com as imagens a mostrarem que vão ter de se unir para salvar Astrid, a filha rebelde dela (Jenna Ortega , da série "Wednesday").

"O Beetlejuice está de volta! Após uma inesperada tragédia familiar, três gerações da familia Deetz regressam à sua casa em Winter River. Ainda assombrada pelo Beetlejuice, a vida de Lydia é virada do avesso quando a sua filha rebelde, Astrid, descobre o misterioso modelo da cidade no sótão e, sem querer, abre o portal para o mundo dos mortos. Com problemas a surgir em ambos os mundos, é apenas uma questão de tempo até o nome de Beetlejuice ser dito três vezes e o demónio regressar para lançar o caos", diz a apresentação oficial do argumento assinado por Alfred Gough e Miles Millar, a dupla de criadores de "Wednesday".

Com Catherine O’Hara também a regressar do novo filme, entre o novo elenco destacam-se Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux.

A estreia nos cinemas está anunciada para 5 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.