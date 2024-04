São grandes e ambiciosos os planos imediatos de Martin Scorsese.

Saído da campanha promocional do épico "Assassino da Lua das Flores", que chegou às recentes 10 nomeações para os Óscares, o cineasta de 81 anos já terá escolhido os seus próximos projetos e fontes disseram à revista Variety que tenciona fazer dois filmes de seguida.

O primeiro já foi confirmado pelo próprio em janeiro: um filme sobre Jesus, anunciado informalmente após uma breve audiência privada com o Papa Francisco no Vaticano no final de maio de 2023.

A partir de um livro de Shūsaku Endō de 1978 intitulado "A Life of Jesus", muito mais curto do que vários filmes da sua carreira (cerca de 80 minutos), a Variety revela que Scorsese pensa voltar a juntar-se com Andrew Garfield, que entrou em "Silêncio", e ainda Miles Teller ("Whiplash", "Top Gun: Maverick").

Produzido fora do sistema dos estúdios de Hollywood, a expectativa é a rodagem começar ainda este ano em Israel, Itália e Egito, embora no caso do primeiro país isso possa colocar um 'desafio logístico' por causa da guerra com o Hamas em Gaza.

Para arrancar a seguir é um filme sobre a vida de Frank Sinatra.

O projeto ainda precisa ultrapassar o 'obstáculo' da filha do lendário cantor, Tina Sinatra, controlar os direitos do património e ainda não ter dado a sua aprovação, mas Scorsese já juntou o elenco: o colaborador frequente Leonardo DiCaprio no papel do cantor e Jennifer Lawrence no da sua segunda esposa, a atriz Ava Gardner, responsável pelo fim do casamento com Nancy Barbato, a mãe de Tina.

Segundo a Variety, a ideia de juntar DiCaprio e Lawrence já atraiu o interesse de grandes estúdios e plataformas de streaming.

A Apple, que financiou “Assassinos...", estará muito interessada em continuar a relação com Scorsese, mas parece que é a Sony que tem a dianteira.

Também para um futuro próximo está uma colaboração com Steven Spielberg numa série "O Cabo do Medo" para a Apple TV+ baseada tanto nos filmes de 1962 como o de 1991 (este de Scorsese), com os dois cineastas como produtores executivos.