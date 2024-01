"Assassinos da Lua das Flores" já tem data de lançamento na Apple TV+.

Desde a estreia a 19 de outubro (data portuguesa), o filme realizado de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone tem sido reconhecido como um dos filmes incontornáveis de 2023.

Esta quinta-feira, a plataforma anunciou o lançamento a 12 de janeiro, 11 semanas após chegar ao grande ecrã e um dia depois do início da votação para as nomeações aos Óscares, que serão conhecidas a 23.

Melhor filme do ano para a National Board of Review, a mais antiga organização de prémios nos EUA, e para a a New York Film Critics Circle, além do reconhecido de outras organizações de críticos, "Assassinos da Lua das Flores" recebeu sete nomeações para os Globos de Ouro, que serão entregues no domingo à noite em Los Angeles.

Está ainda na corrida a 12 prémios nos Critics' Choice Awards, entregues uma semana mais tarde.

Adaptado de um livro de não ficção, "Assassinos da Lua das Flores" ("Killers of the Flower Moon" no original) conta a história real dos assassinatos e desaparecimentos de nativos americanos da nação Osage na década de 1920 em terras ricas em petróleo no estado de Oklahoma, no centro dos EUA, contada através do improvável romance de Ernest Burkhart (DiCaprio) e Mollie Kyle (Gladstone), onde o verdadeiro amor cruza caminhos da mais cruel traição, como destaca a sinopse oficial.

"É sobre um choque de culturas, a incompreensão mútua, o sentimento de direito - e pode ser (sobre) não apenas os americanos", revelou Scorsese sobre o filme que rodou nas pradarias de Oklahoma com cerca de 40 nativos americanos osages incluídos no elenco.

A violência e os crimes retratados “poderiam ocorrer em qualquer parte do mundo. Acontece que é uma história que realmente atravessa milénios”, salientou aquando da estreia.

