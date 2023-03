Jimmy Kimmel estava em casa a ver a cerimónia dos Óscares de 27 de março de 2022 e não queria acreditar quando Will Smith deu uma bofetada ao apresentador e comediante Chris Rock.

"Ainda é chocante que aquilo tenha acontecido", disse o popular apresentador à revista People, a menos de duas semanas de regressar pela terceira vez como anfitrião da maior noite de Hollywood.

Kimmel acrescentou que é "chocante" ver "algo como aquilo acontecer" sem ser em programas do género do "The Maury Povich Show", um talk-show tabloide que surgiu no início dos anos 1990 nos EUA, "e depois ver isso acontecer nos Óscares amplia cerca de um milhão de vezes".

"Acho que é algo de que todos se arrependem e que vamos ter de ultrapassar. Um dia, será visto da mesma forma que aquele tipo que correu nu em palco: um momento esquisito sobre o qual todos falámos e esperamos aprender", continuou, referindo ao famoso momento que aconteceu na 46.ª cerimónia a 2 de abril de 1974 antes de David Niven anunciar Elizabeth Taylor para apresentar o Óscar de Melhor Filme.

Como anfitrião, Kimmel já prometeu que falará do que aconteceu a 12 de março e à revista disse que não falou com Smith, mas esteve em contacto com Chris Rock, a quem elogia a reação depois do que aconteceu.

"Levar uma bofetada na cara e manter aquela calma é algo de que o Chris se devia orgulhar. Espero que os netos do Chris ainda se orgulhem disso quando ele morrer", disse.