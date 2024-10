Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão na lista da Academia para apresentar a cerimónia dos Óscares a 2 de março de 2025.

Segundo o Deadline, há "sinais contraditórios" sobre se os protagonistas do grande sucesso de bilheteira "Deadpool & Wolverine" estão disponíveis para participar. Hugh Jackman já foi o anfitrião da muito elogiada cerimónia de 2009.

A dupla seria integrada num grupo de estrelas que funcionariam como anfitriões rotativos, sozinhos ou em par, repetindo em parte o formato da cerimónia de 2022 que juntou Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Seguindo esse plano, fontes disseram à publicação que também foram contactados Will Ferrell, Amy Poehler e Dwayne Johnson, com o último a ter já rejeitado a hipótese.

Outras possibilidades que entretanto ficaram pelo caminho foram Chris Rock, anfitrião em 2005 e 2016 e o alvo da famosa bofetada de Will Smith em 2022, e Kevin Hart, que desistiu do trabalho em 2019 após uma polémica com publicações antigas homofóbicas na rede social Twitter.

Segundo notícias de julho, Jimmy Kimmel rejeitou regressar como anfitrião pela quinta-fez.

A Academia e os produtores ouviram a seguir um "não" de John Mulaney, um dos comediantes mais procurados nos EUA, que conquistou a exigente comunidade de Hollywood durante os Governors Awards (os Óscares honorários) em janeiro, e na apresentação de uma categoria na cerimónia de 10 de março.