Jimmy Kimmel pode vir a ser o apresentador da próxima cerimónia dos Óscares, marcada para 2 de março de 2025.

O popular apresentador revelou no seu programa na quarta-feira à noite que, apesar de já ter sido convidado, não estava a pensar regressar pela quinta-vez como anfitrião... até voltar a ser atacado pelo antigo presidente dos EUA.

Perto do final da última cerimónia a 10 de março, Kimmel puxou do seu telefone e leu um comentário de Donald Trump tinha acabado de escrever na sua rede social em que lhe chamava 'o pior anfitrião', rematando que estranhava que ele estivesse a assistir pois já tinha passado 'da sua altura de ir para a prisão'.

Cinco semanas depois, em plena campanha eleitoral e de vários processos judiciais, Trump voltou ao tema do "estúpido do Jimmy Kimmel, que ainda não recuperou do seu péssimo trabalho e da grande queda nas audiências como apresentador dos Óscares, principalmente quando mostrou ao mundo inteiro que sofria de SPT [TDS no original], popularmente conhecido como Síndrome de Perturbação de Trump [Trump Derangement Syndrome] ao ler em direto a minha verdade sobre o mau trabalho que estava a fazer naquela noite".

A cerimónia e o trabalho de Kimmel receberam boas críticas, e uma subida de 4% nas audiências, mas tudo isto foi irresistível para o apresentador, que respondeu no seu programa e também nas redes sociais.

"Não sei. Deve ser por isso que eles me pediram para ser o anfitrião da cerimónia no ano que vem. Algo que não estava a pensar fazer, mas agora talvez o faça. Talvez, sabes que mais, possas ver na TV na sala de convívio na prisão de Riker com todos os tipos", disse na quarta-feira à noite.

Kimmel também se deliciou com o facto de Trump confundi-lo na sua mais recente mensagem com Al Pacino, quando criticou o momento em que foi simplesmente anunciado "Oppenheimer" como o vencedor do Óscar de Melhor Filme sem dizer quem eram os dez nomeados ou usar a frase 'E o Óscar vai para...".

Trump também escreveu que a esposa de Kimmel e a equipa dos Óscares alegadamente lhe tinham 'implorado' para não ler em direto as suas críticas à cerimónia.

"Fizeram-no passar por parvo, que é o que ele é, e ao mesmo tempo tornou-se na história da televisão o pior anfitrião de sempre dos outrora importantes Óscares", concluiu.

Rematando com um ataque a Will Smith do famoso momento em que deu uma bofetada a Chris Rock na cerimónia de 2022, Kimmel contrapôs: "O que aconteceu é que eu vi – eles mostraram-me o que ele escreveu. Olhei e disse: 'Ah, vou ler isto'. A minha esposa disse “Ah, não” e eu disse “Ah, sim!”, e foi isso. Essa foi toda a história. E, a propósito, mantém o nome da minha esposa longe da tua boca nojenta".

VEJA TODO O VÍDEO.

Nas redes sociais, Kimmel partilhou toda a mensagem de Trump com o comentário: "Para ser justo com o nosso antigo Presidente, mutiso génios estáveis me confundem com o Al Pacino".

A MENSAGEM DE TRUMP.