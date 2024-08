Joaquin Phoenix desistiu do novo filme de Todd Haynes, um romance gay, apenas cinco dias antes do início das filmagens no México, confirmou a Variety. O ator terá abandonado a longa-metragem por "falta de confiança" no projeto.

O ator tinha desenvolvido o guião com o realizador do filme e com Jon Raymond. À revista, uma fonte da produção adiantou que Joaquin Phoenix ficou "com medo". Em Guadalajara, os cenários onde iriam decorrer as gravações já estavam montados. De acordo com a imprensa internacional, as equipas deverão ser pagas e as perdas podem ultrapassar "os sete dígitos".

O papel do ator no filme não poderá ser substituído. "A produção do filme de Todd Haynes está completamente morta", confirmou o Deadline durante o fim de semana.

As especulações sobre os motivos que levaram o ator a sair do projeto são "confusas", adianta a Variety. Alguns membros da equipa acreditam que o protagonista desistiu do filme devido às cenas de sexo, mas algumas fontes lembra que foi Phoenix quem apresentou o projeto ao realizador.

Em 2023, em entrevista à Variety, Joaquin Phoenix descreveu o filme como "uma história de amor entre dois homens que decorre nos anos 1930 e com conteúdo sexual explícito". Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick") também também iria protagonizar a história sobre os detetives.