Em agosto, Joaquin Phoenix regressou às notícias ao saber-se que tinha desistido de um novo filme de Todd Haynes, um romance gay, apenas cinco dias antes do início da rodagem, não obstante ter sido ele a trazer o projeto ao realizador e aos produtores.

Mas há quase dez anos, fez o mesmo com outro filme: "Fragmentado", de M. Night Shyamalan.

As notícias da época, no início de outubro de 2015, indicavam apenas que James McAvoy estava em negociações para um papel que estava originalmente destinado a Phoenix, sem mais pormenores.

Agora, a estrela da saga "X-Men" confirmou os rumores de que entrou no projeto em cima da hora e teve pouco tempo para preparar aquele que viria a ser um dos papéis mais célebres da sua carreira: Kevin, que sofria de transtorno dissociativo de identidade e tinha dentro de si 23 personalidades diferentes, além de uma outra, oculta, prestes a materializar-se e a dominar todas as outras.

“Tenho a confiança suficiente para achar que o faria melhor... estou a brincar! Ele é um ator incrível. Acho que teria dado uma interpretação muito diferente da minha, mas uma que teria sido incrível", disse o ator no podcast “Happy Sad Confused” quando lhe perguntaram se sentiu pressão para tentar imitar a forma como Phoenix teria feito Kevin.

E acrescentou: “Às vezes chegar em cima da hora é a melhor forma. Acho que ele abandonou duas semanas antes de eles começarem a rodagem. Foi mesmo em cima da hora. Tive duas semanas [para preparar]".

Segundo McAvoy, essa preparação foi possível graças ao argumento "bem elaborado" de Shyamalan, que tornou "imediatamente" muito claro a maior parte do que queria fazer.

"Algumas personagens demoraram um pouco mais até as encontrar. A Patricia foi rápida, o Dennis foi rápido. Edwiges demorou um pouco mais. Foi só na leitura geral do argumento [à mesa com os outros atores], em que estava realmente nervoso", contou.

"Estava ali sentado do género 'Meu Deus, tenho de fazer todas estas 15 personagens [o ator refere-se às que teve de interpretar das 24] e ser julgado por todos na sala, incluindo os executivos do estúdio Universal, incluindo Jason Blum [da produtora Blumhouse] e nem sequer encontrei algumas das personagens. Foi muito rápido"", recordou.

Inadvertidamente, McAvoy terá reforçado um padrão de que Phoenix procura abandonar projetos em cima da hora: segundo a imprensa americana, já estavam montados os cenários onde iriam decorrer as gravações em Guadalajara (México) para o filme sem título oficial de Todd Haynes, com perdas que podem ultrapassar "os sete dígitos".

Aquando dessas notícias, também se soube que ameaçou desistir da superprodução "Napoleão", de Ridley Scott, a não ser que o realizador Paul Thomas Anderson fosse chamado para reescrever o argumento.

Interrogado durante uma conferência de imprensa no Festival de Veneza para a sequela de Joker" a 4 de setembro, Phoenix recusou falar sobre o que aconteceu, justificando que estaria a dar a sua opinião, sem que os outros envolvidos estivessem presentes para dar a deles.