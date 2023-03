Grande sucesso de bilheteira, os elogios às incríveis cenas de ação em "John Wick: Capítulo 4" são praticamente unânimes.

A saga também é celebrada como um hino aos efeitos práticos: o trabalho dos seus duplos. E Keanu Reeves quis que todos soubessem quantas vezes "morreram" nas 14 grandes sequências de ação que existem nas quase três horas de filme.

Uma notícia do jornal The New York Times revela que o ator ofereceu à equipa t-shirts que tinham o número de vezes que cada duplo morreu às mãos da sua personagem, já que a natureza do filme permitia a participação em mais do que uma sequência. Para alguns, o número era superior a 20.

Para a contabilidade ajudou a já famosa cena que tanto entusiasmou os fãs na escadaria com 222 degraus que vai dar à Basílica do Sacré-Cœur, em Paris, que empregou 35 duplos: segundo o jornal, essa rodagem demorou sete noites e cada duplo provavelmente "morreu" quatro ou cinco vezes.

No fim da rodagem, fizeram-se as contas e Keanu Reeves ofereceu as t-shirts aos duplos onde estava estampado o número de vezes que foram "mortos" ao longo de todo o filme.

Esta não foi a única prenda do ator, que também presenteou a sua equipa de duplos, formada por Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, com relógios Rolex 2020 Submariner durante um jantar em Paris quando acabou a produção em outubro de 2021.

O preço de mercado de cada relógio era de quase 10 mil dólares, mais de 8.600 euros.

Proclamando que era o "Melhor presente de final das gravações", um dos duplos, Jeremy Marinas, partilhou imagens nas redes sociais que revelam que foram gravadas mensagem pessoais do ator no interior de cada relógio: a de Jeremy Marinas dizia "The John Wick Five” [Os John Wick Cinco] com "Jeremy. Obrigado. Keanu JW4 2021".

Nos últimos dias, o duplo também partilhou imagens das memórias da rodagem.

"John Wick: Capítulo 4" está nos cinemas.