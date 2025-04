"John Wick" está para durar no cinema e, apesar das mazelas físicas, acabou a relutância de Keanu Reeves em voltar ao ativo como o famoso assassino.

Ainda sem datas, três novos filmes foram formalmente confirmados pela Lionsgate durante uma apresentação na CinemaCon na terça-feira, a convenção em Las Vegas onde os estúdios de Hollywood estão a apresentar os seus projetos para os próximos meses e anos aos donos dos cinemas.

Um dos projetos é mesmo "John Wick 5": apesar da (aparente) morte da personagem no final do filme anterior, o estúdio anunciou em novembro de 2023 que estava a escrever o argumento e agora confirmou formalmente que está em desenvolvimento com o regresso de Keanu Reeves e do realizador Chad Stahelski. Na hipótese mais otimista, o ator terá 61 anos quando começar a rodagem.

À sua audiência em Las Vegas, Adam Fogelson, presidente do Lionsgate Motion Picture Group, destacou que todos os envolvidos "não regressariam a menos que tivessem algo realmente fenomenal e novo para dizer com estas personagens e este mundo.

Um segundo filme é uma novidade absoluta: uma prequela em animação dirigida por Shannon Tindle que se passa antes dos acontecimentos do filme original de 2014 que mostrará o assassino profissional, que deverá manter a voz de Keanu Reeves, numa missão para matar os seus inimigos numa única noite e assim cumprir o seu dever com a organização High Table.

O terceiro projeto deverá ser o primeiro em que as câmaras começam a trabalhar: trata-se do "spinoff" anunciado em maio de 2024 focado em Caine, o assassino cego interpretado por Donnie Yen que perseguiu implacavelmente John Wick no quarto filme.

As novidades são que a rodagem ainda deverá arrancar este ano com a estrela das artes marciais de Hong Kong também a dirigir e que se juntou ao projeto como argumentista Mattson Tomlin, o mesmo que trabalhou nos ainda inéditos "The Batman II" e "BRZRKR", a adaptação para a Netflix da banda desenhada criada por Keanu Reeves.

Donnie Yen em "John Wick 4"

Enquanto esses filmes não chegam, a expansão no grande ecrã arranca com "Do Mundo de John Wick: Ballerina", protagonizado por Ana de Armas, que chega a 6 de junho: a história decorre na mesma linha temporal da saga principal, mas antes dos acontecimentos do quarto filme e tem a participação de Keanu Reeves, com algumas notícias a avançarem que não será apenas uma presença simbólica.

Em setembro de 2023, a Amazon Prime Video lançou um 'spinoff': a minissérie "The Continental", com três episódios, focada em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e que decorre em 1975, 40 anos antes dos filmes.

Em 2014, "John Wick" arrecadou 86 milhões a nível mundial, mas foi verdadeiramente descoberto pelos fãs no mercado de vídeo.

Três anos mais tarde, o segundo filme chegou aos 174,3 milhões, enquanto "John Wick 3: Implacável" chegou aos 328 milhões em 2019. "John Wick: Capítulo 4" arrecadou 440,1 milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial em 2023.

De acordo com a Lionsgate, apenas nove sagas nos últimos 40 anos conseguiram recordes de bilheteira ao quarto filme e dessas nove, apenas cinco viram cada filme subir nas bilheteiras em relação ao anterior (ou seja, o quarto filme teve mais sucesso do que o terceiro, o terceiro mais do que o segundo e o segundo mais do que o primeiro).