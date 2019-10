Portugal não escapa ao fenómeno, apesar de ser um mercado onde os filmes sobre super-heróis e vilões da banda desenhada não têm tanta popularidade.

Em apenas 11 dias, "Joker" foi visto por 354.233 espectadores, ultrapassando a carreira completa de todos os filmes que tiveram o seu grande "inimigo" como protagonista: "Batman - O Início" (223 mil espectadores em 2005), "O Cavaleiro das Trevas" (334 mil em 2008), "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (323 mil em 2012), todos com Christian Bale, e ainda "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (292 mil em 2016) e "Liga da Justiça" (204 mil em 2017).

"Joker" não faz parte do Universo Estendido DC, mas irá ultrapassar nos próximos dias o filme mais visto do grupo em Portugal: "Esquadrão Suicida", visto por quase 450 mil espectadores em 2016.

Estes dados baseiam-se nas informações do ICA - Instituto de Cinema e Audiovisual, que disponibiliza os números de bilheteira nas salas portuguesas desde 2004.

Antes não existia contabilidade oficial, o que deixa de fora os filmes de Tim Burton com Michael Keaton ("Batman" em 1989 e "Batman Regressa" em 1992), o de Joel Schumacher com Val Kilmer ("Batman Para Sempre", de 1995) e com George Clooney ("Batman & Robin", de 1997).

Em Portugal, o filme mais visto em 2019 (e desde 2004) é "O Rei Leão", com 1.274.854 bilhetes vendidos, seguido de "Vingadores: Endgame", com 670.413.