Após o que será um gigantesco flop comercial nos cinemas, "Joker: Loucura a Dois" já tem data de lançamento digital.

Segundo a revista Variety, o estúdio Warner Bros. espera recuperar pelo menos uma parte do seu investimento colocando o filme em aluguer e venda nas plataformas já a 29 de outubro, apenas 25 dias depois da estreia nos cinemas da América do Norte.

Este lançamento é a consequência do que é descrito como um "colapso chocante" nas bilheteiras do filme de Todd Phillips com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Após duas semanas, o sombrio musical com um orçamento de 200 milhões de dólares arrecadou 52,4 milhões na América do Norte e 165,8 a nível global. As receitas domésticas caíram 81% no mercado doméstico no segundo fim de semana, a pior quebra de todos os tempos para um filme inspirado em banda desenhada e uma das maiores para qualquer género, de acordo com a Hollywood Reporter.

Em contraste, o primeiro "Joker", com um orçamento de 65 milhões, foi um campeão indiscutível nas bilheteiras de 2019 que poucos anteciparam, arrecadando 248,4 milhões de dólares só no fim de semana de estreia em todo o mundo.

No balanço, as receitas chegaram aos 335 milhões na América do Norte e 1,078 mil milhões a nível global. Leão de Ouro no Festival de Veneza, foi nomeado para 11 Óscares e ganhou dois, Melhor Ator para Phoenix e Banda Sonora.

Segundo disseram várias fontes à Variety, "Joker: Loucura a Dois" deverá dar ao estúdio um prejuízo entre os 150 e 200 milhões de dólares nas bilheteiras: com cerca de 100 milhões investidos em marketing e distribuição, as receitas globais precisavam chegar aos 450 milhões para recuperar o investimento (na divisão com os cinemas, os estúdios ficam com cerca de 50% das receitas na América do Norte e 40% do resto do mundo).

Fontes da Warner disputam o valor, garantindo que a recuperação é a partir dos 375 milhões.

Seja qual for o valor, o balanço é um flop comercial: ao ritmo atual, os analistas estimam que as receitas fiquem pelos 57 a 63 milhões na América do Norte e 220 a 240 milhões em todo o mundo.

Em Portugal, o prejuízo será menor: a sequela acumulou 157.277 espectadores e 1.049 milhões de euros nos primeiros 11 dias nas salas, contra 354.233 espectadores e 1.999 milhões do filme de 2019, que é o sexto filme mais visto nas salas desde 2004, com 916.363 espectadores.