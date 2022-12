Gabriel LaBelle é o jovem Steven Spielberg no filme que chega esta semana aos cinemas e é um retrato profundamente pessoal sobre uma infância americana no século XX e a memória cinematográfica das forças e da família que moldaram a sua vida e carreira. No vídeo, o realizador explica a escolha do jovem ator canadiano entre dois mil candidatos para contracenar com Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen.

