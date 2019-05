Passaram pouco mais de 30 anos desde que Keanu Reeves decidiu viajar no seu carro de Toronto, no Canadá, para Hollywood com a intenção de se tornar ator.

Agora uma estrela de cinema, o protagonista de "Matrix" e "Speed" deixou esta terça-feira as marcas das suas mãos e pés num bloco de concreto no Teatro Chinês de Hollywood.

Mais difícil foi a assinatura: segundo a CBS Los Angeles, foram precisas três tentativas até o ator ficar satisfeito.



A dar apoio estiveram Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane e os outros atores de "John Wick 3", que estreia esta semana nos EUA e noutros países, bem como o realizador Chad Stahelski.

A equipa de "John Wick 3": Lance Reddick, Laurence Fishburne, Halle Berry, Keanu Reeves, Ian McShane, Asia Kate Dillon e Mark Dacascos

"Adoro filmes, realmente adoro-os. Adoro vê-los, adoro fazê-los.", disse o ator durante a cerimónia.

"Comecei a representar aos 15 anos, em Toronto, no Canadá, e viajei no meu primeiro carro quando tinha 20 anos por todo o país até Los Angeles, Califórnia ... para Hollywood com um sonho, esse sonho", acrescentou.

As marcas no Teatro Chinês, um ponto do turismo na capital do cinema dos Estados Unidos, juntam-se a uma estrela da Calçada da Fama que Keanu Reeves recebeu em 2005.