Keanu Reeves doou 70% do seu salário no primeiro "Matrix" à investigação da leucemia, avançou o LadBible.

A inspirar a decisão terá estado a doença da irmã mais nova, diagnosticada em 1991.

Segundo circula nos meios do cinema, o salário inicial do ator terá sido de 10 milhões de dólares, mas o bónus proporcionado pelo sucesso do filme elevou o valor para 35 milhões (valores de 1999).

Segundo a notícia, Keanu Reeves foi o principal responsável pela irmã enquanto esta enfrentou a doença durante dez anos até entrar em remissão.

Durante esse período, terá gasto cinco milhões de dólares na ajudar na sua recuperação, vendeu a sua casa para ir viver mais perto dela e adiou a rodagem das sequelas de "Matrix".

Mais tarde, também ajudou a lançar uma fundação para ajudar os que enfrentam doenças de cancro, mas sem querer associar diretamente o seu nome.

Além de ter destinado muitos milhões de dólares para instituições de caridade de forma privada ao longo dos anos, também há gestos da generosidade de Keanu Reeves no mundo do cinema.

Após o primeiro "Matrix", o ator negociou um acordo de bónus para as sequelas que destinou às equipas de efeitos especiais e guarda-roupa, que sentia terem sido decisivos para o sucesso da saga.

Quando se fizeram as contas aos 1,2 mil milhões de dólares que arrecadaram o segundo e terceiro filmes, pensa-se que Keanu Reeves terá abdicado de cerca de 75 milhões de dólares, com cada pessoa das equipas a receber um milhão. Além disso, surpreendeu os 12 duplos de uma das cenas de luta com motorizadas Harley Davidson.

Já em outubro do ano passado, o ator presenteou a sua equipa de duplos de "John Wick: Chapter 4", formada por Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, com relógios Rolex 2020 Submariner durante um jantar após o fim da rodagem.