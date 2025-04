Laurence Fishburne e o seu papel como Morpheus foram ausências notadas de "Matrix Resurrections", o quarto capítulo da revolucionária saga de ficção científica que chegou aos cinemas em 2021 e não deixou boas recordações a muitos fãs, apesar dos regressos de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss como Neo e Trinity.

Quando o filme estreou, percebeu-se que Yahya Abdul-Mateen II representava uma versão de Morpheus criada por Inteligência Artificial, já que a personagem realmente morreu no jogo multiplataforma “The Matrix Online”, que as irmãs Wachowski assumiram como uma continuação canónica da trilogia inicial.

Agora, quase cinco anos depois, a história do que aconteceu nos bastidores teve uma novidade.

“Não fui convidado”, foi a resposta que Fishburne deu à “New York Magazine” em agosto de 2020, limitando-se a desejar o melhor à equipa e desejar "que o filme seja excelente".

Em outubro de 2022, revelou à revista Variety o que achou do resultado: "Não foi tão mau como pensei que seria. E não foi tão bom como tinha a esperança que fosse. Mas achei que a Carrie-Anne e o Keanu realmente fizeram a sua coisa. Sim, foi isso que pensei".

E questionado se sentiu falta por não ter participado, foi curto e esclarecer: "Não, nem por isso".

Mas numa nova revelação do próprio ator, ele ofereceu-se para participar, mas foi rejeitado.

O tema surgiu quando lhe perguntaram se estaria interessado em regressar para "Matrix 5", que foi anunciado oficialmente há um ano pelo estúdio Warner Bros.

“Depende das circunstâncias, de quem está envolvido, da qualidade do argumento, se me oferecerem”, disse durante uma recente participação no programa The View.

E a seguir a revelação: "Porque ofereci os meus serviços ao quarto 'Matrix' e eles não responderam bem a isso".

E acrescentou: "Portanto, não é como se eu não tivesse dito 'Gostaria de oferecer os meus serviços'. Ofereci. E por uma razão qualquer, isso não aconteceu".

Joy Behar, uma das participantes no programa, elogiou a frontalidade sobre o que aconteceu e Fishburne disse simplesmente: "A verdade é esta. E, portanto, veremos".

VEJA O VÍDEO (a partir dos sete minutos e 25 segundos).

Os três filmes — "Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) e "The Matrix Revolutions" (2003) — foram grandes sucessos de bilheteira, arrecadando mais de 1,8 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar de apenas o primeiro ser considerado um clássico: ganhou quatro Óscares, revolucionou a indústria dos efeitos especiais, inspirou imitações, debates religiosos e filosóficos, e influenciou videojogos, desenhos animados, bandas desenhadas e outras áreas.

Já "Matrix Resurrections" foi um fracasso comercial, não conseguindo recuperar o investimento do estúdio nas bilheteiras.