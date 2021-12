De aliados a inimigos mortais?

Keanu Reeves mostrou grande entusiasmo com a ideia de transferir a grande química que tem com Carrie-Anne Moss de "Matrix" para a saga "John Wick".

O tema surgiu quando Carrie-Anne Moss revelou qual era o seu papel preferido de Keanu Reeves durante uma entrevista que juntos os dois atores para falar de "Matrix Resurrections" e da relação profissional e de amizade que começou com o primeiro filme há mais de 20 anos.

"Adoro John Wick. Comecei realmente a perceber o dom ultrajante do Keanu para contar histórias através do seu corpo. E não percebia isso completamente até mergulhar em 'John Wick' com um dos meus filhos. Também nos uniu bastante. Foi incrível ter essa ter essa experiência com o meu filho e ver a profundidade que Keanu é capaz de criar com o seu corpo. É realmente uma forma de arte", disse a atriz à revista People.

Para se perceber a repercussão que pode ter a conversa que aconteceu a seguir, vale a pena recordar que um outro ator de Matrix já está envolvido no mundo do assassino reformado novamente no ativo e perseguido pelos colegas e isso começou depois de ter dito a Keanu Reeves que era fã do primeiro filme e perguntar se havia alguma coisa para ele no segundo: Laurence "Morpheus" Fishburne.

John Wick 2

Questionado se podia haver uma 'abertura' para Carrie-Anne Moss, o ator respondeu "isso seria espantoso" e perguntou-lhe "Queres interpretar uma assassina?".

A atriz respondeu que adoraria e reforçou quando ele quis ter a certeza que ela estava a falar a sério.

"Ok, vamos em frente com isso", disse então Keanu Reeves. E quando Carrie-Anne Moss lhe disse que ia começar a treinar, a resposta recordou o que está por detrás das famosas cenas de ação que tornaram a saga famosa: "Tem cuidado com o que desejas. Agora estou em cima disso".

"John Wick 4" chegará aos cinemas a 24 de março de 2023. Um quinto filme está já em preparação.