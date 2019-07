"Top Gun: Maverick" chega em 2020 com Tom Cruise e Val Kilmer, mas sem as atrizes do primeiro filme.

O trailer de "Top Gun: Maverick" revelado a 18 de julho na Comic-Con de San Diego mostrava Tom Cruise aos 57 anos como Pete "Maverick" Mitchell e a recriar muitos dos icónicos momentos do primeiro filme, desde a mota Kawasaki ao blusão de cabedal e óculos escuros. Quem não se viu é a instrutora por quem o "ás indomável" se apaixonou, Charlie Blackwood. Numa entrevista à Entertainment Tonight, Kelly McGillis confirmou que não foi convidada para a sequela de "Top Gun" e foi muito sincera sobre as prováveis razões. "Sou velha e gorda e aparento a idade que tenho, e não é disso que isto [o filme] trata", explicou a atriz, agora com 62 anos. Continuar a ler "Mas prefiro muito mais sentir-me absolutamente segura na minha pele e quem e o que sou na minha idade do que dar valor a todas essas outras coisas", acrescentou. Também recordada pelos filmes "A Testemunha" e "Os Acusados", a atriz superou vários problemas pessoais e há vários anos que vive afastada dos holofotes de Hollywwod, não tendo sequer visto o trailer. Jennifer Connelly, com 48 anos, vai ser a nova namorada do Maverick e Kelly McGillis disse estar "muito contente por ela ter recebido essa oportunidade". Meg Ryan, que era a esposa de Goose, o parceiro de Maverick que morria no primeiro filme, também ficou de fora, mas regressa Val Kilmer como Tom "Iceman" Kazansky, o grande rival de Maverick. No elenco estão ainda Ed Harris, Jon Hamm, Miles Teller (como filho de Goose) e Glen Powell. "Top Gun: Maverick" estreia a 16 de julho de 2020 em Portugal. VEJA O TRAILER.

