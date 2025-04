Os canais STAR reorganizaram a programação para exibir três filmes importantes na carreira de Val Kilmer, que faleceu na terça-feira aos 65 anos.

O “Especial Val Kilmer” será no sábado, 5 de abril, destacando-se o STAR Channel com a transmissão de seguida a partir das 19h10 de dois filmes incontornáveis, o que fez a sua carreira disparar em Hollywood e o seu canto de cisne: "Top Gun - Ases Indomáveis" (1986), onde foi o arrogante piloto de caça Tom "Iceman" Kazansky rival do "Maverick" de Tom Cruise, e a sequela "Top Gun: Maverick" (2022).

Um dos maiores ícones do cinema dos anos 1980 e 1990, Val Kilmer tem entre os seus trabalhos menos conhecidos “À Primeira Vista”, de 1999, ao lado de Mira Sorvino.

Na altura, o ator descreveu o papel de um invisual que recuperava após uma cirurgia como o mais difícil da carreira: o drama romântico é a proposta do STAR Life ainda no sábado, às 17h00.