Acusado de abusos sexuais no Reino Unido, o ator norte-americano Kevin Spacey recebeu um prémio de cinema na Itália, atribuído pelo Museo Nazionale del Cinema em Turim, no norte do país.

Spacey foi consagrado com o prémio "A estrela" da Mole Antonelliana, instituição de Turim que abriga o Museu Nacional do Cinema.

De acordo com o comunicado divulgado, a instituição convidou o ator para dar uma "masterclass".

A consagração foi "um sinal de reconhecimento" pela sua "contribuição estética e autoral para o desenvolvimento da dramaturgia" com os seus filmes, especifica o comunicado.

O prémio foi entregue na noite de segunda-feira pelo vice-ministro da Cultura, Vittorio Sgarbi.

"Sinto-me certamente abençoado, grato e humilde e o meu coração está muito cheio esta noite para o Museu do Cinema por ter tido 'le palle' [a coragem] de me convidar esta noite”, disse o ator ao receber o prémio.

"A minha vida continua. Nunca me escondi, nem vivi numa caverna. Fui ao restaurante, vi os meus amigos, encontrei pessoas que me defenderam e me apoiaram", acrescentou à imprensa italiana durante a sua estada em Turim.

Na sexta-feira, Spacey declarou-se inocente de sete acusações de agressão sexual no Reino Unido, meses depois de negar outras da mesma natureza.

Duas vezes premiado com o Óscar, por "Beleza Americana" e "Os Suspeitos do Costume"), o ator foi processado por quatro alegados casos de agressão sexual contra homens, entre março de 2005 e abril de 2013, quando era diretor do teatro londrino Old Vic.

No total, deve responder por 12 acusações relacionadas com agressões sexuais contra quatro homens, de 2001 a 2013.

A ação judicial que tratará de todas as acusações acontecerá em junho, com a duração prevista de um mês.