A atriz Kristen Bell foi homenageada esta terça-feira (19) com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood e brincou que um assaltante em breve exigiria a bolsa de uma mulher no mesmo local com as palavras "Let it go!" ("solte!"), uma referência à banda sonora sonora do filme "Frozen: O Reino do Gelo", em que participou.

Bell, que chegou à fama com a série para adolescentes que se tornou de culto "Veronica Mars" e é a protagonista de "The Good Place", da NBC, apresentou a sua nova estrela ao lado da colega Idina Menzel, também homenageada.

A dupla repete os seus papéis como Anna e Elsa em "Frozen 2", a sequela do sucesso da Disney, que estreia na sexta-feira nos EUA, um dia após Portugal.

"Estou muito grata por aceitar esta homenagem hoje nestas ruas sagradas onde 'Pretty Woman' vendeu o seu corpo por dinheiro - é realmente um sonho", brincou Bell, numa referência ao filme de 1990 "Pretty Woman - Um Sonho de Mulher", com Julia Roberts.

A cerimónia teve lugar no extremo leste do Passeio da Fama, em Hollywood Boulevard, e contou com a presença do presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, e do copresidente do Walt Disney Studios Alan Horn.

"Por mais maravilhoso que seja este reconhecimento agora, sei que é apenas temporário", salientou Bell.

"Esta estrela realmente só terá o seu verdadeiro valor quando, inevitavelmente, alguém for assaltado neste mesmo local e, enquanto agarra a própria carteira, o assaltante gritar: "Solte!" ["Let it go!", em inglês, que é também o nome da canção mais famosa do filme "Frozen"].

"E a vítima vai olhar para cima e dizer: 'Essa nem é a música dela, seu filho da mãe'", acrescentou.

A canção vencedora do Óscar "Let It Go", do primeiro filme "Frozen", foi cantada por Idina Menzel, a quem Bell também prestou homenagem e tem um papel maior na sequela.

"Não vou dizer que é melhor que o primeiro, porque todas as músicas são boas", disse à AFP.

"Mas vou dizer-lhe que fizeram a coisa mais inteligente com o segundo filme porque decidiram, com razão, aumentar a aposta em Idina", explicou.

"'Let It Go' foi um sucesso, e os génios da Disney ficaram tipo: 'E se nós lhe déssemos duas músicas? Isso não seria duas vezes melhor?' E sabe que mais - é verdade", acrescentou.