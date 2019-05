"Los misérables" narra a história de três agentes durante os distúrbios de 2005 e complementa a sua curta-metragem com o mesmo nome, nomeada no ano passado para os César, os prémios máximos do cinema francês.

"Os subúrbios são barris de pólvora: há clãs e, apesar de tudo, tentamos viver juntos para que não aconteça o caos. É o que mostro no filme, como cada um administra o seu dia a dia para seguir em frentee", completa o cineasta, que se lembra de ter sido revistado pela primeira vez pela polícia quando tinha 10 anos.

Ly, que destaca a irritação dos jovens que se sentem abandonados pela sociedade, evita cair no maniqueísmo e demonizar as forças de segurança.

"Os polícias também estão em modo de sobrevivência, também vivem na miséria", afirma.

O bairro do realizador, de 5.400 habitantes e com índice de desemprego de 40%, também é a sede da escola de cinema que fundou com o grupo artístico Kourtrajme, formado por figuras como o artista urbano JR, criado na mesma região.

A matrícula é gratuita e para as 30 vagas disponíveis em cada especialidade - argumento, realização e pós-produção - a escola recebe mais de 1.500 candidaturas, a grande maioria de moradores dos subúrbios das grandes cidades da França.

Ly quer demonstrar que "é possível fazer filmes sem montanhas de dinheiro" e partilhar conhecimentos e contactos com quem "não tem nenhum".

"Estas são portas que não se abrem para quem vem de certas classes sociais", afirmou poucos dias antes do festival.

Ly estudou na prestigiosa faculdade de cinema Femis, em Paris. Ao mesmo tempo, o realizador acredita que o "cinema está a começar a abrir-se à diversidade".

"Porque também se trata disso: estou cansado que os outros contem as nossas histórias no nosso lugar", salientou.

Ladj Ly poderá contar a sua história no maior festival de cinema do mundo, evento onde o seu filme disputa a Palma de Ouro ao lado de pesos pesados como Quentin Tarantino, Terrence Malick, Pedro Almodóvar e Ken Loach.