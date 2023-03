Estão a causar grande impacto as novas imagens que revelam mais detalhes de Lady Gaga como Harley Quinn na sequela do "Joker".

A 14 de fevereiro, o realizador Todd Phillips revelou uma primeira imagem em primeiro plano da artista com Joaquin Phoenix nas redes sociais, mas nada comparado com o que se viu no sábado, quando foram gravadas em Nova Iorque cenas de "Joker: Folie à Deux".

Dos pés à cabeça como Harley Quinn, Lady Gaga surge escoltada por agentes da polícia numa cena de multidão, rodeada de manifestantes com cartazes a dizer "Free Joker" ("Libertem o Joker") ou "Joker Marry Me" ("Joker, casa comigo").

Ironicamente, a cena foi gravada na escadaria do mesmo tribunal onde se reúne o Grande Júri que está a investigar o antigo presidente dos EUA Donald Trump.

Os detalhes sobre a nova história continuam a ser escassos, mas a expectativa é que muita da ação passe pelo hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, para onde Arthur Fleck/Joker foi enviado no final do filme de 2019. Circulam informações que terá componentes musicais.

No elenco destacam-se ainda as presenças de Zazie Beetz (era a vizinha de Arthur Fleck no primeiro filme), Catherine Keener e Brendan Gleeson.

“Joker: Folie à Deux” tem estreia agendada para 4 de outubro de 2024.