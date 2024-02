Tal como aconteceu pelo Natal, o realizador Todd Phillips aproveitou o Dia dos Namorados para divulgar novas imagens da sequela de "Joker".

"Esperando que o vosso dia seja cheio de amor", partilhou nas redes sociais com três novas imagens de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck / Joker com Lady Gaga como Harleen Quinzel / Harley Quinn.

Descrito como um 'thriller' musical, "Joker: Folie à Deux” vai centrar-se na relação obsessiva e tóxica que surgirá entre as duas personagens, mas a história continua a ser mantida no secretismo.

A sequela ainda tem no elenco Zazie Beetz (a vizinha de Arthur Fleck no primeiro filme), os nomeados aos Óscares Catherine Keener e Brendan Gleeson, Jacob Lofland (da série "The Sun") e Harry Lawtey (a revelação da série "Industry").

A estreia nos cinemas está agendada para 3 de outubro de 2024.