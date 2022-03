Não há rancor: apesar de ter falhado a nomeação para Melhor Atriz com "Casa Gucci" que quase todos tinham antecipado, Lady Gaga vai à cerimónia para apresentar um dos prémios.

Esta quinta-feira, a Academia anunciou as primeiras estrelas que vão entregar as estatuetas douradas.

À vencedora do Óscar de Melhor Canção por "Assim Nasce Uma Estrela" juntam-se como apresentadores Zoë Kravitz ("The Batman"), o vencedor de dois Óscares com "Danças com Lobos" Kevin Costner, a atriz Rosie Perez, o ator, comediante e antigo anfitrião da cerimónia Chris Rock, e Yuh-Jung Youn, a vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária no ano passado com "Minari".

Mais nomes deverão ser anunciados nas próximas semanas para atrair espectadores para a cerimónia de 27 de março, que terá como anfitriãs Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.

"Os filmes inspiram-nos, entretêm-nos e unem-nos em todo o mundo imprensa. Esse é o objetivo preciso do espetáculo deste ano e estamos entusiasmados por dar as boas-vindas ao primeiro alinhamento de estrelas que se juntam no palco dos Óscares para nos ajudar a celebrar o poder do cinema e homenagear o melhor do ano em cinema”, destaca em comunicado Will Packer, o produtor da cerimónia.