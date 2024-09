Reese Witherspoon e Nicole Kidman foram as estrelas de recentes comédias românticas para a Netflix. Agora a plataforma conquistou outra atriz da série "Big Little Lies".

A vencedora do Óscar Laura Dern é a protagonista de "Mundos Solitários" e o seu parceiro é Liam Hemsworth nesta história a fazer recordar outro sucesso do género, "Sob o Sol da Toscana" (2003), com Diane Lane, transferindo uma escritora e a redescoberta do amor da Europa para África.

"Uma romancista solitária (Dern) chega a um prestigioso retiro para escritores em Marrocos, na esperança de que o ambiente remoto a ajude com o seu bloqueio criativo. Conhece então um jovem no retiro (Hemsworth), e o que começa como uma relação de meros conhecidos evolui para um caso amoroso inebriante que vai mudar as suas vidas para sempre", resume a sinopse.

Com estreia marcada para 11 de outubro no serviço, a realização e argumento são de Susannah Grant, mais conhecida por escrever e ser nomeada para os Óscares por "Erin Brockovich" (2000) e outro clássico das comédias românticas chamado "Para Sempre Cinderela" (1998).

VEJA O TRAILER LEGENDADO.