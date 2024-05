A Netflix divulgou esta quarta-feira um teaser trailer de "The Witcher" com as primeiras imagens de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia.

Recorde-se que o ator australiano foi anunciado no final de outubro de 2022 como o sucessor do britânico Henry Cavill, quando da renovação da série para a quarta temporada.

Com o início da produção a meio de abril, a plataforma renovou oficialmente a série para a quinta temporada e anunciou que será a última. Não são conhecidas datas de estreia.

VEJA O TEASER TRAILER.

Baseada na conhecida saga literária, a história épica sobre destino e família acompanha o solitário caçador de monstros que tenta a todo o custo encontrar o seu lugar num mundo onde as pessoas conseguem ser perversas de formas inimagináveis quando o destino cruza o seu caminho com as vidas de uma poderosa feiticeira e de uma jovem princesa.

"The Witcher" foi um dos seus maiores sucessos de audiências desde a estreia no final de 2019.

No entanto, alguns fãs manifestaram um descontentamento com algumas alterações em relação aos livros que se tem manifestado nas audiências: segundo a análise do "Redanian Intelligence" a partir dos dados oficiais do TOP divulgados pela Netflix, a terceira temporada de "The Witcher" (a última com Cavill) teve uma queda de 36% na audiência em relação à segunda, caindo 48% quando comparada com a da primeira.

Antes da estreia da terceira temporada, também foi mal recebida pelos fãs "The Witcher: Blood Origin", uma prequela passada 1200 anos antes de Geralt de Rivia e centrada na origem do primeiro 'Witcher' com Sophia Brown, Michelle Yeoh e Minnie Driver.